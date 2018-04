A Pescara fa tappa la campagna di prevenzione sulle malattie reumatiche

PESCARA. Arriva a Pescara la campagna nazionale #REUMADAYS sulle malattie reumatiche. Da venerdì 20 a sabato 21 aprile gli specialisti della Società Italiana di Reumatologia (Sir) incontrano in piazza Della Rinascita i cittadini per insegnare come giocare d’anticipo contro disturbi _ come artrite reumatoide, spondilite, artrite psoriasica, connettiviti, osteoporosi o reumatismi extra-articolari _ che colpiscono 5 milioni di italiani. Previsti opuscoli e tavole rotonde. Attivo anche uno “sportello tecnico” info-point al quale rivolgersi per informazioni e chiarimenti su procedure, trattamenti o curiosità scientifica su patologie reumatiche o terapie.

Sono oltre 150 i disturbi che interessano l’apparato muscolo-scheletrico e ritenuti pericolosi e potenzialmente invalidanti, subdoli e molto diffuse ma ancora troppo spesso sottovalutati. “Nonostante siano sempre più diffuse solo il 54% degli italiani sa che le malattie reumatiche sono prevenibili - afferma Luigi Di Matteo, vicepresidente della Sir -. Per sette cittadini su dieci invece si tratta di semplici dolori provocati dall’invecchiamento o dal clima. In realtà, sono malattie che, oltre a minare seriamente la qualità della vita, possono essere potenzialmente mortali. Soprattutto se non vengono curate in modo adeguato e tempestivo. Grazie alle nuove terapie si può garantire la remissione della patologia e quindi un ritorno ad una vita normale. Tuttavia, in ancora troppi casi siamo costretti a intervenire quando è già tardi e le cure risultano così meno efficaci. La nostra Società Scientifica ha perciò deciso di “scendere in piazza” in 11 città, fra le quali Pescara, per insegnare quali sono i campanelli d’allarme da non trascurare. Dolori articolari e muscolari persistenti, stancabilità, rigidità osteoarticolare e lombalgia, mani fredde, secchezza oculare, sono sintomi che spesso si manifestano in corso di malattia reumatica. Chi ne soffre deve, quindi, rivolgersi tempestivamente ad uno specialista reumatologo”.

#ReumaDays è una campagna che gode del patrocinio del Ministero della Salute. "Il contrasto alle malattie reumatiche passa anche dagli stili di vita sani - aggiunge Francesco Delle Monache, delegato Sir Abruzzo Molise -. Come prima cosa va tenuto sempre sotto controllo il peso corporeo . Un altro fattore di rischio estremamente pericoloso è il fumo. Durante questo tour spiegheremo anche le regole del benessere che devono essere sempre seguite a partire dalla giovane età".

“Con questa iniziativa vogliamo anche promuovere e rilanciare, su tutto il territorio nazionale, la nostra specialità medica - sostiene Marco Gabini, direttore Reumatologia Asl Pescara, "il reumatologo è, infatti, una figura professionale che deve essere maggiormente incentivata e valorizzata all’interno del sistema sanitario per far fronte alle nuove sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni”.