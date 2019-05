A14: chiuso per una notte il casello di Pescara nord

PESCARA. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 28 maggio alle ore 6 di mercoledì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Pescara nord/Città Sant'Angelo, in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di utilizzare il casello autostradale di Pescara ovest o di Atri Pineto. Dalle 20 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 maggio, non si potrà usufruire dell'area di servizio «Torre Cerrano est», situata all'interno del tratto chiuso.