A14: tratto Val Vibrata-Teramo/Giulianova-Mosciano chiuso per tre notti

PESCARA. Tratto autostradale della A14 chiuso per tre notti, in direzione Pescara-Bari, tra Val Vibrata/Teramo e Giulianova-Mosciano Sant'Angelo. Per lavori programmati di pavimentazione, da martedì 14 a giovedì 16 maggio, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, non sarà possibile circolare. Nelle stesse notti, e nei medesimi orari, resterà chiusa anche l'area di servizio Tortoreto ovest. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val Vibrata, si potrà percorrere la statale 16 Adriatica seguendo le indicazioni per Pescara con rientro, sulla A14, alla stazione autostradale di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, per proseguire in direzione di Pescara/Bari.

