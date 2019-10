A24, domani chiusa per quattro ore la rampa di Teramo Est

TERAMO. Chiusa domani per quattro ore, dalle 10 alle 16, la rampa di uscita dell'A24 per i veicoli che provengono dall'Aquila A25/Roma e che sono diretti verso Teramo. L'interruzione è dovuta a verifiche tecniche che la concessionaria Strada dei Parchi deve effettuare sullo svincolo di Teramo Est della A24. In alternativa, è possibile usufruire dello svincolo di Teramo Ovest.