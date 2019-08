A24, stop ai mezzi pesanti tra Basciano e San Gabriele dal 5 al 9 agosto

PESCARA. La concessionaria Strada dei Parchi fa sapere che, per urgenti lavori di manutenzione nelle gallerie Colledara e Sodera, da lunedì 5 a venerdì 9 agosto sarà disposto, sulla carreggiata ovest (direzione L'Aquila/A25/Roma) dell'autostrada A24 tra gli svincoli di Basciano e Colledara/San Gabriele, il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Si precisa che il transito per tutti i pullman (2 o 3 assi) resta consentito. Conseguentemente, nei giorni indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da Teramo e diretti verso L'Aquila/A25/Roma, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Basciano. I mezzi potranno rientrare in autostrada A24 allo svincolo di Colledara/San Gabriele. Per il solo traffico pesante sulle lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'autostrada A14 e l'autostrada A25 riprendendo l'autostrada A24 allo svincolo di Torano per quanti siano diretti a Roma o verso L'Aquila. Per il traffico local,e è possibile uscire dall'autostrada A24 allo vvincolo di Basciano utilizzando come itinerario alternativo la statale 80, e successivamente la strada provinciale 491, per rientrare in autostrada allo svincolo di Colledara/San Gabriele.