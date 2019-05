Abruzzo al voto, inserto gratis sul Centro

Appuntamento con Il Centro in occasione delle elezioni europee e amministrative. Domani, sabato 25, il Centro è in edicola con un inserto speciale con tutte le liste e i candidati. Altri speciali sono previsti lunedì, martedì e venerdì con tutti i risultati comune per comune.

Domenica doppio appuntamento elettorale per l’Abruzzo con le elezioni europee e le amministrative. Nella nostra regione vanno al voto 320mila elettori per scegliere tra 232 candidati sindaci e 3.100 aspiranti consiglieri per 99 comuni. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno per i tre comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti se nessuno dei candidati sindaci ottiene più del 50% dei voti. I tre grandi comuni sono Pescara (117.166 abitanti), Montesilvano (50.413) e Giulianova (23.199).

La seconda scheda a disposizione degli elettori abruzzesi è per scegliere i candidati da eleggere al Parlamento europeo nella circoscrizione Meridionale di cui fa parte l’Abruzzo assieme a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.