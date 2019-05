Abruzzo al voto, l'affluenza passa al 40,04% ma è sempre bassa

PESCARA. Si alza ma continua ad essere sotto la media nazionale l'affluenza alle urne in Abruzzo nell'election day di Europee e Comunali. Secondo i dati del ministero, nella seconda rilevazione della giornata alle ore 19 ha votato il 40,04% degli aventi diritto per le Europee rispetto al 43,79% registrata in Italia. Il dato è anche inferiore rispetto alle precedenti elezioni quando l'affluenza _ sempre alle 19 _ era stata del 46,96%. I seggi sono aperti fino ore 23.

Ecco l'affluenza nelle quattro province: Chieti 37, 20% (precedente 43,30); L'Aquila 36,08% (precedente 42,28), Pescara, 41,99% (precedente 48,59), Teramo 42,14% (precedente 52,20).

Per quel che riguarda le comunali l'affluenza alle ore 19 è stata del 49,64% con punte in provincia dell'Aquila (55,85%) e di Teramo (53,87%); in provincia di Pescara alle 19 aveva votato il 48,34% e ultima la provincia di Chieti con il 47,57%.

Alle ore 12 aveva votato il 14,13% degli aventi diritto per le Europee (contro il 16,68% in Italia e il 16,62 della precedente consultazione. In pratica su 1.154.480 di abruzzesi questa mattina erano andati alle urne in 163.146 per il rinnovo del Parlamento europeo.

Per quel che riguarda il voto amministrativo la percentuale aveva raggiuto il 18,38%, pari a 72.712 cittadini nei Comuni in cui si vota su 395.656. Anche in questo caso il calo si aggirava sui 2 punti in percentuale.

Questi i dati alle 12 nelle quattro province abruzzesi:

Chieti 13,89 (precedente 16,10); L’Aquila 11,92 (precedente 13,63); Pescara 16,19 (precedente 18,51); Teramo 14,53 (precedente 18,22).

Questi i dati alle 12, nelle tre città superiori ai 15mila abitanti dove si vota anche per le comunali:

Pescara 17,67 (precedente 19,97), Montesilvano 18,32 (precedente 19,89), Giulianova 19,28 (precedente 20,54).