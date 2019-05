Abruzzo al voto sotto la pioggia, affluenza in calo anche a Pescara

PESCARA. Affluenza sotto la pioggia e di poco inferiore alla media nazionale in Abruzzo nell'election day Europee e comunali. Secondo i dati del Ministero, alle ore 12 ha votato il 14,13% degli aventi diritto per le Europee (contro il 16,68% in Italia e il 16,62 della precedente consultazione. In pratica su 1.154.480 di abruzzesi sono andati alle urne in 163.146 per il rinnovo del Parlamento europeo. I seggi sono aperti fino ore 23.

Per quel che riguarda il voto amministrativo la percentuale raggiunge il 18,38%, pari a 72.712 cittadini nei Comuni in cui si vota su 395.656. Anche in questo caso il calo si aggira sui 2 punti in percentuale.

Questi i dati alle 12 nelle quattro province abruzzesi:

Chieti 13,89 (precedente 16,10); L’Aquila 11,92 (precedente 13,63); Pescara 16,19 (precedente 18,51); Teramo 14,53 (precedente 18,22).

Questi i dati alle 12, nelle tre città superiori ai 15mila abitanti dove si vota anche per le comunali:

Pescara 17,67 (precedente 19,97), Montesilvano 18,32 (precedente 19,89), Giulianova 19,28 (precedente 20,54).