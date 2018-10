Abruzzo, allerta rossa su Marsica e bacino alto Sangro

PESCARA. Allerta rossa in Abruzzo per l'ondata di maltempo. L'Abruzzo è fra le sei Regioni per le quali la Protezione civile ha innalzato il livello di rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre.

In particolare l'allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. L'allerta arancione rimane invece sul bacino dell'Aterno. L'avviso prevede temporali localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e vento oltre che sull'Abruzzo, su Valle D'Aosta Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Attesi venti con raffiche da burrasca a tempesta su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, provincia di Trento, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. A Roma il Comune ha chiuso scuole e Università.