Abruzzo: altri due treni Frecciarossa da Pescara fino a Torino, via Milano

PESCARA. Altri due treni Frecciarossa (uno per tratta) sulla linea ferroviaria Adriatica. E questa volta uniscono Torino e Milano con le località della costa Adriatica, fermando anche a Pescara, per terminare la corsa a Lecce. L'occasione è l'avvio dal 9 dicembredel nuovo orario invernale di Trenitalia.

Il Frecciarossa 9805 parte da Torino Porta Nuova alle 9,20 per giungere a Lecce alle 18,52: ferma a Milano Porta Garibaldi alle 10,17, Milano Rogoredo alle 10,36 a Reggio Emilia alle 11,14, a Bologna centrale alle 11,42, a Rimini alle 12,38, a Pesaro alle 12,57, ad Ancona alle 13,33 e quindi Pescara alle 14,44 Termoli, alle 15,33, Foggia alle 16,19 Barletta alle 16,49 Bari alle 17,25 e Brindisi alle 18,21 prima di arrivare a Lecce alle 18,52.

Il Frecciarossa 9808 parte invece da Lecce alle 12,06 per arrivare a Torino alle 21,40 ed effettua fermata a Pescara alle 16,11. Le successive fermate principali ad Ancona alle 17,22, a Bologna alle 19,15, a Milano Rogoredo alle 20,22, a Milano Porta Garibaldi alle 20,42 e quindi Torino alle P.Susa alle 21,30. Questi Frecciarossa si aggiungono ai quattro treni attualmente in programma sulla linea Adriatica che coprono la tratta Pescara-Milano centrale e viceversa. In sostanza quindi salgono a tre i Frecciarossa che percorreranno la linea Adriatica per tratta.

Anche l’offerta regionale si amplia. Alle novità dell’orario, nel regionale, si associa il recente esordio delle attività di caring e sicurezza dedicate ai pendolari (alla stazione di Pescara è attivo, da ieri, il desk di Customer care regionale, con cinque impiegati Trenitalia), prima esperienza in Europa. Inoltre nella primavera 2019, saranno forniti i primi 78 nuovii treni Rock e Pop, insieme alla consegna di altri Jazz e Swing.