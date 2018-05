Abruzzo, assunzioni in hotel e 30 vigili urbani a Pescara

PESCARA. Posti e concorsi nel pubblico e nel privato. Le offerte sono contenute nel consueto appuntamento con l'inserto del Lavoro del martedì in edicola gratis con Il Centro. La copertina è dedicata al personale per alberghi e villaggi da parte di aziende e tour operator. In particolare l'abruzzese Bluserena cerca direttori e vice direttori, primo e secondo chef, pasticceri, capi partita, pizzaioli, macellai, primo e secondo maitre, responsabili bar, economi, manutentori hotel, tecnici della prevenzione e un tecnologo alimentare per le sedi di Pescara, Cagliari, Agrigento, Taranto e Brindisi. Nell'inserto c'è anche spazio per il nuovo bando per 30 vigili urbani del Comune di Pescara, impiegati per Trenitalia, concorsi negli enti pubblici abruzzesi. Una pagina è dedicata alle offerte per italiani all'estero, mentre sono 223 i posti disponbili tramite i Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo