Abruzzo, forti temporali in agguato ma la notte di San Lorenzo è salva / VIDEO

PESCARA. Si fanno sentire (e vedere) i temporali in agguato in questo fine settimana pre-ferragosto. Ne sanno qualcosa i comuni appenninici e in particolare nel Chietino e nel Teramano sui quali si è scaraventata una forte pioggia e una intensa attività elettrica (fulmini). E' ricomparsa la grandine grande come chicchi di riso e la pioggia è scesa molto fitta. Forti raffiche di vento.

GUARDA IL VIDEO

E' ferragosto ma a Campli si spala la grandine e il temporale fa impressione Il video in provincia di Teramo girato da Domenico Marinelli e postato da meteochieti

Allagamenti si sono formati lungo le strade più interne, e in alcuni casi si sono verificati smottamenti di fango. Meteochieti segnala una situazione temporalesca molto instabile con possibili sconfinamenti dei fenomeni fin sulle aree costiere. Tutto lo scenario temporalesco si svolgerà in un contesto estremamente caldo ed afoso che caratterizza questa parte di Agosto. In vista della notte di San Lorenzo, meteo.it vuole essere di conforto per gli appassionati di stelle cadenti. Con la luna nuova, quindi non illuminata, quest'anno il cielo è meno luminoso nel corso delle ore notturne e ciò consente con maggiore probabilità di osservare qualche stella in più. La nuvolosità può risultare maggiormente compatta a nord, ma altrove la volta stellata sarà maggiormente "pulita" e non dovrebbero esserci problemi per veder le stelle.