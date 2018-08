Abruzzo, la Lega gela il centrodestra: noi da soli alle regionali

PESCARA. La Lega di Salvini serve la doccia fredda a Forza Italia. Lo fa nel cuore della notte rompendo l’alleanza in Abruzzo. Alle 3 di ieri Giuseppe Bellachioma, deputato e coordinatore regionale, scrive su Facebook: «La decisione è presa! In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere». Poche ore prima, giovedì sera a Roma, durante una cena a tre, Salvini e Giorgetti dicono al leader leghista abruzzese di scaricare gli azzurri. È la prima stella cadente. Qualcuno ipotizza un patto di desistenza con il M5S. Ma il vero motivo è un altro: l’Abruzzo diventa per la Lega il laboratorio politico del Centro-Sud in vista delle elezioni per il nuovo presidente della Regione che dovrebbero tenersi entro il prossimo inverno. Un laboratorio con cui affermare l’egemonia nel centrodestra. Solo ieri il consigliere regionale di Fi Lorenzo Sospiri, a margine di una conferenza stampa per fare un bilancio dell'attività del centrodestra in Abruzzo, auspicava un centrodestra unito. «Non ci muoviamo dalla nostra posizione, non esiste un centrodestra competitivo che non sia unito. Noi pensiamo di proseguire il percorso unendo le liste di centrodestra, intendo Udc, Fratelli d'Italia, liste civiche, e ci auguriamo che la Lega, dopo le vacanze d'agosto, possa riflettere e ripensarci, altrimenti si fa un favore a M5s e centrosinistra», commenta il coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, il senatore Nazario Pagano, a cui fanno eco le dichiarazioni del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi: «Lega da sola è un favore al M5S». Duro il Pd con il segretario regionale Marco Rapino e il coordinatore della segreteria Andrea Catena: «Le dichiarazioni del coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma sono l'ennesima evidenza del tentativo di Opa ostile nei confronti di Forza Italia e del centrodestra. È evidente che al deputato Bellachioma non interessa mettere in campo un progetto per il governo e il cambiamento dell'Abruzzo, ma solo occupare poltrone, come si è visto nella vicenda dell'Agir, e conquistare il dominio all'interno del centrodestra».

