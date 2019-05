Abruzzo, nessun eletto con l'ultima tornata

L'AQUILA. Non ci sono abruzzesi nel Parlamento europeo eletto alle elezioni di ieri. A differenza di cinque anni fa, quando è stata eletta la pentastellata Daniela Aiuto, poi autosospesa dal movimento e poi espulsa. Ad andare vicini a uno scranno nell'assemblea comunitaria l'ex consigliere regionale del M5s, Gianluca Ranieri, che ha portato a casa 27mila 799 voti, che su è piazzato quinto, a circa 4mila voti dal traguardo. Poi, la cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, della Lega, che nelle sei regioni della circoscrizione Sud ha collezionato 26mila 500, a circa 3mila preferenze dal posto utile. Il consigliere comunale dell'Aquila è sesta ed è prima dei non eletti. Più indietro Valeria Di Nino (M5S) con 18mila199 voti, Leila Kechoud (Pd) 9mila 317, l'altro leghista Antonello D'Aloisio, avvocato di Chieti (10mila385), la forzista Paola Di Salvatore (7mila642), il medico marsicano Mario Quaglieri (FdI) 6mila673, la uscente Aiuto (+Eu) con 3.010 voti, il suo collega di partito Luciano Monticelli (+Eu) con 2mila809 voti ex consigliere regionale del Pd ed Alessio Feniello (Forza Nuova) con 451.