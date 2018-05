Abruzzo, sciopero bus e treni: ecco gli orari "a rischio"

PESCARA. Trasporti regionali della Tua a rischio, domani (mercoledì 2 maggio) a causa di uno sciopero dal sindacato di base Orsa. A mettere in guardia gli utenti dagli avenbtuali disservizi è la stessa azienda regionale Tua spa, società unica abruzzese di trasporto. Lo sciopero puè incidere sia nel traffico dei bus, sia nei servizi ferroviari di Sangritana. Lo sciopero è indetto nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 00:00 alle 5,30, dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24 . In una nota la Tua spiega che «a causa delle modalità dall'astensione lavorativa,Tua spa. si scusa, sin d'ora, per eventuali disagi che dovessero verificarsi ed assicura la massima assistenza alla clientela».