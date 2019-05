"Abruzzo scuola d'emergenza": gli psicologi a Pescara

PESCARA. Valorizzare le competenze che sono state maturate durante e dopo gli eventi calamitosi del terremoto ed implementare le conoscenze anche attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze. Sono i due obiettivi per i quali l'Ordine regionale degli psicologi ha organizzato per domani a Pescara (Museo delle Genti, ore 9) il convegno sul tema “Abruzzo Scuola d’Emergenza: esperienze a confronto per una pratica condivisa”.

“In più occasioni l’Ordine ha ricevuto attestati di stima per il contributo offerto e questo, oltre che essere motivo di orgoglio, conferma l’idea che in Abruzzo i professionisti psicologi hanno maturato notevoli expertise in termini di sapere, saper fare, saper essere in materia di emergenze", commenta il presidente dell'Ordine, Tancredi Di Iullo per cui oggi si può ben dire "che la comunità regionale può contare sul contributo professionale della Psicologia”.

Le modalità e i contesti di intervento sono stati molteplici, dal sostegno fornito dagli psicologi aquilani, nella duplice veste di vittime e di soccorritori nel capoluogo e negli altri centri del cratere, all’accoglienza ai familiari degli ospiti dell’hotel di Rigopiano e a quelli delle vittime del tragico evento di Monte Cefalone nel febbraio 2017 sono solo alcuni degli esempi. A seguito del sisma del 2009, è stato avviato un progetto pilota a Montereale. In questo piccolo comune nel cuore del cratere, è stato operativo il Centro di ascolto del progetto “Non vi lasciamo soli” della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo Onlus. Al convegno partecipano gli psicologi iscritti all’albo della regione Abruzzo che hanno operato all’interno della Croce Rossa Italiana, Emergency, Anpas, Psicologi per i Popoli, PEA (Psicologi Emergenza Abruzzo) e la Fondazione dell’Ordine degli Psicologi Onlus della Regione Abruzzo.