Alta Velocità, a Toto l'appalto da 190 milioni in Liguria

PESCARA. Appalto milionario per l'impresa abruzzese Toto spa. I lavori di costruzione relativi al bando di gara per il lotto Valico (Radimero) sulla linea ferroviaria Tortona/Novi Ligure-Genova sono stati affidati al raggruppamento di imprese composto dalla Toto Costruzioni Generali (58%) e Seli Overseas (42%), con un'offerta che sfiora i 190 milioni di euro. A Genova è stato sottoscritto il contratto con il Cociv, General Contractor responsabile di progettazione e realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, il nuovo tracciato ferroviario che collegherà l'area portuale di Genova con Torino e Milano sul Corridoio Reno-Alpi. Alle due imprese italiane, specializzate nello scavo meccanizzato di gallerie, è stato affidato il lotto denominato Radimero, esteso per circa 7,7 km in sotterraneo e costituito da una galleria a doppio forbice del diametro interno di 8,6 metri. Per il lavoro si prevede una durata di 33 mesi. Per Toto è il secondo progetto ferroviario attualmente in corso in Italia, dopo quello in Sicilia, a Cefalù, per il raddoppio della Palermo-Messina. Seli Overseas, impresa italiana specializzata nel tunnelling, si è sviluppata esclusivamente all'estero con cantieri negli Stati Uniti, Sud America, Medio Oriente e Asia. La commessa del Cociv segna l'ingresso nel mercato italiano.