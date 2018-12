Assunzioni in banca per impiegati e tecnici

PESCARA. Assunzioni in banca, impiegati e tecnici. E' dedicata a queste opportunità la coperttina dell'inserto Lavoro che domani, martedì 4 dicembre, potete trovare in edicola gratis con Il Centro: 8 pagine con centinaia di richieste, concorsi, profili per italiani all'estero e ricerche da parte dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Oltre che nel settore bancario, in questo periodo ci sono possibilità nella logistica e nel commercio a Pescara, Città Sant'Angelo e Sulmona. Medici di Anestesia e Rianimazione alla Asl di Pescara, mentre in quella di Teramo sono 9 i contratti a tempo indeterminato nel concorso per personale di vigilanza. Carpentieri, informatici e pizzaioli sono richiesti nei Centri per l'impiego. All'estero, infine, posizioni aperte nelle telecomunicazioni in Svizzera.