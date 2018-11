Assunzioni nei Vigili del fuoco e medici in polizia

PESCARA. Appuntamento con il lavoro, domani, 27 novembre, in edicola. Insieme al quotidiano Il Centro c'è l'inserto Lavoro con centinaia di richieste, concorsi, profili per italiani all'estero e ricerche da parte dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. La copertina è dedicata a due concorsi attesi da tempo: quello per volontari vigili del fuoco e quello per medici nella polizia di Stato.

In Abruzzo ci sono posti nel settore sanità a Pescara e Teramo, informatori scientifici per il farmaco, e poi elettricisti e cablatori e consulenti immobiliari. Tirocini retribuiti in Svizzera e infine stiratrici, receptionist e camerieri nei Centri per l'impiego.