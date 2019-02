Automezzi in fiamme sulle autostrade, A14 bloccata per 4 ore

PESCARA. E' stato riaperto il tratto dell'A14 compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari che era stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 391 che trasportava carta. Il traffico è ripreso su due corsie. Complesse, per i vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento del tir. L'incendio era divampato attorno alle 7,45e ha provocato rallentamenti e deviazioni del traffico sulla circovallazione con uscita a Pescara Ovest e rientro a Pescara sud-Francavilla.

L'intervento dei vigili del fuoco sull'A14 (foto di Giampiero Lattanzio)

Sul posto polizia, mezzi di soccorso e tecnici. Si era formata una coda di circa 3 Km verso Bari. Domato il rogo, sono state effettuate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Non ci sono feriti. Gli interventi sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.

Altri rallentamenti si sono verificati segnalati sull'A24, sempre a causa di un mezzo in fiamme. In questo caso il tratto interessato è stato Teramo-Colledara _ carreggiata in direzione L'Aquila, al Km 137+600 _ poco prima dell'uscita di Colledara. L'incendio si è sviluppato nel vano motore di un camion Iveco Daily di una ditta di Terracina. Il conducente ha fermato il mezzo appena si è accorto delle fiamme nella parte anteriore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Teramo. Il traffico non è stato interrotto, ma deviato sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche gli addetti antincendio dell'autostrada e una pattuglia della Polizia autostradale per regolare il traffico veicolare. Il mezzo incidentato è stato rimosso da un carro attrezzi.