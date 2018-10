Autostrade, anche la polizia sollecita i lavori: "Le limitazioni al traffico non bastano"

PESCARA. “Permane un insopportabile altissimo livello di litigiosità fra i soggetti deputati a occuparsi di quelle arterie. Ma mentre non si fa che discutere di soldi, e continua lo scaricabarile rispetto alle responsabilità e alle competenze, il pericolo è invece attuale. Anche noi poliziotti siamo a rischio sulle autostrade". Ad intervenire sulle condizioni delle autostrade abruzzesi gestite da Strada dei Parchi e sulle polemiche sui lavori è la Federazione sindacale di polizia di Stato (Fsp).

In una nota il segretario generale Valter Mazzetti sollecita interventi immediati per A24 e A25. Secondo la polizia è a rischio la sicurezza di utenti e agenti in servizio e i provvedimenti adottati, come le limitazioni al traffico pesante (divieti di sosta nelle piazzole sui viadotti, corsie uniche, mezzi a distanza), non sono sufficienti. "Il pericolo è attuale", si legge nella nota. "Una settimana fa, dal viadotto di Campo Croce, all’altezza della direzione Pratola-Sulmona, si è staccato un pezzo di calcestruzzo che ha letteralmente sfiorato alcuni colleghi della Polstrada che svolgevano servizio nella zona sottostante”. Il sindacato delle forze dell’ordine lancia un altro accorato appello a tutela della sicurezza e della vita dei poliziotti in servizio su queste arterie e di tutti i cittadini e denuncia "il braccio di ferro tra i soggetti che dovrebbero tenere sotto controlla la situazione: il ministero delle Infrastrutture e la Società strada dei Parchi".