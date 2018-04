Borgo dei borghi, vince Gradara. Pescocostanzo è ottavo

PESCARA. Pescocostanzo si è classificato all'ottavo posto nella classifica del Borgo dei borghi 2018, il concorso dei borghi più votati dai telespettatori e dalla giuria legata alla trasmissione televisiva Il Kilimangiaro in onda su Rai3. Il verdetto di ieri sera ha consegnato lo scettro a Gradara, borgo medioevale della provincia di Pesaro e Urbino non distante da Riccione reso immortale da Dante che nella Divina Commedia racconta la storia d'amore tra Paolo e Francesca, uccisi - secondo la versione del sommo poeta - proprio nel castello di Gradara. Secondo in classifica Castroreale (Sicilia), mentre sul terzo gradino del podio sale Bobbio (Piacenza). Al quarto posto ecco Furore (in provincia di Salerno). Quinto Monte Isola, in Lombardia, sull'omonima isola del Lago di Iseo (Brescia). Scorrendo ancora l'elenco, ecco Bagnoli del Trigno, perla del Molise in provincia di Isernia che arriva sesto. Settima Stintino (Sassari), che vanta una delle spiagge più belle della Sardegna e d'Italia. Poi San Giorgio di Valpolicella (Verona), e quindi ottavo, Pescocostanzo in provincia dell'Aquila. Che ha preceduto Sesto al Reghena (Pordenone) del Friuli-Venezia-Giulia, Altomonte (Calabria), Noli (Liguria), Chiusdino (Toscana), Tursi (Basilicata), Bevagna (Umbria), Arnad (Valle d'Aosta), Barolo (Piemonte), Rodi Garganico (Puglia), Vigo di Fassa (Trentino Alto Adige) e Sermoneta (Lazio). Il premio è stato assegnato sulla base del voto dei telespettatori e del parere di una giuria di 20 esperti, uno per ogni regione. Giudici "speciali" di questa edizione Cristina Bowerman, Philippe Daverio e Mario Tozzi. Nel 2017 a vincere era stato Venzone (Udine), in Friuli-Venezia-Giulia, mentre due anni fa Borgo dei Borghi fu nominato Sambuca, in Sicilia.