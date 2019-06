Bussi-Pratola, autostrada vietata per tre giorni a bus e Tir

PESCARA. Autostrada vietata tra Bussi e Pratola Peligna, direzione Avezzano, per tre giorni, per bus e Tir. A disporre il divieto da martedì 25 fino a giovedì 27 giugno è la concessionaria Strada dei Parchi (Gruppo Toto) sull'A25 Pescara-Roma, a causa dei lavori di manutenzione nella galleria Colle Castiglione.

Pullman e mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. in questi giorni devono uscire obbligatoriamente allo svincolo Bussi/Popoli. Per entrare in autostrada A25 è possibile usufruire del casello di Pratola Peligna, percorrendo la SS5 Tiburtina/Valeria e seguendo le indicazioni per A25 Pratola Peligna. Per il traffico invece diretto a L'Aquila Strada dei Parchi consiglia di proseguire sulla SS17 (Piana di Navelli).