Chieti, ambulanza con le gomme usurate e senza dotazioni di sicurezza

PESCARA. Ambulanza con gli pneumatici usurati e senza le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa. Trasportava anziani e pazienti nel Chietino, fino a quando sono arrivati i carabinieri del Nasi che l'hanno fermato e sanzionato l'ente propietario che opera in convenzione con il 118.

I controlli hanno riguardato anche la sede aquilana di un'associazione che si occupa del servizio di trasporto infermi. I militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie e strutturali nei servizi igienici della struttura della sede, mentre l'ambulanza non è risultata sottoposta a revisione. Il presidente dell'associazione è stato segnalato all'autorità sanitaria e sanzionato per l'irregolare tenuta del veicolo che i carabinieri hanno sottoposto a fermo amministrativo. Nel corso dei controlli vengono verificate le dotazioni di bordo delle ambulanze, i farmaci, i presidi sanitari e i dispositivi di sicurezza, come gli estintori, oltre allo stato dei veicoli.