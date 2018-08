Commercio on line di medicinali, denunciati nove farmacisti

PESCARA. Commercio online e medicinali al centro dei controlli dei carabinieri del Nas. I militari di Pescara hanno monitorato e sanzionato diversi siti di farmacie e parafarmacie con sede in Abruzzo. In particolare, le ispezioni hanno riguardato 11 farmacie o parafarmacie (cinque nell’Aquilano, tre nel Chietino, due nel Pescarese e uno nel Teramano) che operavano vendite sul web. Alla fine delle attività di verifica, sono state segnalate all’autorità amministrativa e sanitaria nove farmacisti, accusati di aver commercializzato specialità medicinali la cui vendita è prevista esclusivamente in farmacia. In Italia è, infatti, possibile l’e-commerce dei soli farmaci senza obbligo di prescrizione e dei cosiddetti farmaci da banco.

