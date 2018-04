Concorsi pubblici, 650 posti

PESCARA. Concorsi pubblici per 650 posti. E' la vetrina dell'inserto Lavoro del martedì. Otto pagine gratis con Il Centro in edicola sui prinicipali profili ricercati in Abruzzo, nelle multinazionali, nelle aziende, negli Enti pubblici e attraverso i Centri per l'impiego. E poi le richieste per gli italiani all'estero. I 650 posti sono per il profilo di funzionari nell'Agenzia delle Entrate, contratti a tempo indeterminato dopo un periodo di formazione a 1.440 euro circa al mese. I posti sono in diverse regioni e 5 sono anche in Abruzzo. Ma nell'inserto Lavoro sono tante altre le selezioni e le posizioni aperte in questo momento.