Controlli sui viadotti, scattano i divieti per i Tir nell'A24

PESCARA. Nuovo divieto di traffico per i mezzi pesanti sull'A24 a causa di lavori e verifiche ritenute urgenti sui viadotti San Nicola, Biselli e Le Grotte sulla carreggiata est dell’autostrada Roma – L’Aquila – Teramo. I divieti scattano domani lunedì 18 e prevedono l'obbligo di uscita (e divieto d'ingresso) per i mezzi pesanti _ con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t _ agli svincoli di L’Aquila Est e di Assergi in direzione est. Il provvedimento è stato adottato dalla concessionaria delle autostrade abruzzesi "Strada dei Parchi" fino al 22 febbraio. Prevista inoltre la chiusura della carreggiata est nel tratto interessato. Il traffico ordinario è comunque garantito con l'istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

CHIUSURA RAMPA. Strada dei Parchi comunica inoltre che, sempre a causa di "urgenti lavori di manutenzione", dalle ore 8 alle 19 del 18 febbraio viene disposta la chiusura al traffico della rampa di ingresso in autostrada A24 dello svincolo di Teramo Est, limitatamente alla direzione SS80/Giulianova. Per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Teramo Est e diretti verso la SS80 in direzione di Giulianova, è possibile entrare in autostrada A24, con direzione AQ/A25/RM, ed uscire allo svincolo immediatamente successivo (Teramo Ovest) per rientrare in autostrada A24 in direzione SS80/Giulianova, usufruendo della viabilità esterna dello svincolo di Teramo Ovest per fare inversione di marcia.