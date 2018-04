“Cucinare per i bambini”, venerdì 13 in regalo con Il Centro

In edicola con Il Centro questo venerdì sarà distribuito gratuitamente l’inserto “Cucinare per i bambini”, con 32 ricette proposte dagli chef abruzzesi. Spesso i bambini sono difficili nei gusti, non amano le verdure e raramente vogliono assaggiare qualcosa di nuovo. Per aiutare le famiglie nel delicato compito di coniugare i desideri dei figli con le necessità nutrizionali, Il Centro regala ai suoi lettori un libretto dedicato alla cucina per i più piccoli. Il progetto, nato in collaborazione con Rete 8, propone idee veloci, divertenti e adatte anche ai celiaci o per chi segue una dieta vegetariana.