Da lunedì il Centro Annunci raddoppia

Avete un'auto da vendere, oppure volete acquistare una lavatrice, cedere, scambiare o comprare oggetti per la casa; cose, gadget e pezzi di arredamento? Con il quotidiano il Centro, avrete un'occasione in più. Da lunedì 20 maggio, il nuovo inserto che troverete in edicola, "Centro annunci", raddoppia: passerà da 4 a 8 pagine. Sarà inoltre arricchito di rubriche per guidarvi nel mondo del collezionismo, della cura dell'orto, del decoupage. Sarà più facile cogliere l'occasione giusta per fare buoni affari. La rubrica, arricchita nelle pagine e nei contenuti, verrà pubblicata ogni lunedì.

Inserire l'annuncio è semplice, veloce e soprattutto gratuito. Basta collegarsi dal pc al sito http://annuncigratis.ilcentro.it o inviarlo dal cellulare, tramite sms, e attendere. Non bisogna fare altro. L'annuncio gratuito sarà pubblicato per tre volte.