Da venerdì le schede su "La Cucina della tradizione abruzzese"

In regalo da venerdì 20 aprile, due volte a settimana, l'opera a schede con oltre 500 ricette della cucina abruzzese. Dalla pasta alla chitarra, al timballo, scrippelle 'mbusse, arrosticini e altri piatti della tradizione culinaria che rappresentano ancora oggi l'identità culturale degli abruzzesi. Un inserto indispensabile per chi ama la buona cucina in generale e per chi, come diceva il filosofo Lucio Anneo Seneca, ritiene il cibo un'occasione per esercitare la virtù. E separare l'essenziale dal superfluo. Con la prima uscita di venerdì 20 aprile, in omaggio, il raccoglitore delle schede.