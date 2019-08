Dalla musica alle sagre: gli eventi di questo weekend

PESCARA. Dalla musica al buon cibo, sono diversi gli appuntamenti in programma questa sera (sabato 24 agosto) e domani (domenica 25) penultimo weekend di agosto. Tempo permettendo, ecco una selezione degli eventi nelle quattro province abruzzesi.

PROVINCIA CHIETI. Stasera e domani seconda edizione di "Al Cenacolo dei Sapori" a Francavilla al Mare (paese alto). Due serate in cui cultura e gusto s’incontrano a partire dalle 20. Questa sera Violante Placido, domani Riccardo Scamarcio.

Fino a domani appuntamento "piccante" con il “Festival del peperoncino di Filetto”(foto), giunto alla 14ª edizione. Ancora due giorni di buon cibo, arte, tanta musica e cultura.

PROVINCIA PESCARA. Per la manifestazione "Concerti sotto le stelle" e festival di “world music”, appuntamento questa sera al porto turistico con "The great guitars": Birèli Lagrene, Giuseppe Continenza e Maurizio Di Fulvio e Tinozzi guitar ensemble. Biglietto unico di 10 euro per tutte le date.

Altro appuntamento da segnalare domani l'ultimo giorno della "Sagra della cozza e del pesce fritto" al Teatro del mare di Montesilvano: a partire dalle 21,15 degustazione cozze in guazzetto, in frittata, ripiene, alla trappitara, strozzapreti con cozze, sagne ceci e cozze, pesce fritto. Nel centro storico di Montebello di Bertona questa sera e domani a partire dalle 19 la decima edizione del "Septemberfest - I sapori della Baviera", con la possibilità di assaggiare le migliori birre tedesche, belghe, inglesi, italiane ed artigianali. Gastronomia originale tedesca, musica live e divertimento di qualità. Questa sera alle 21, nel Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, è in programma la finale interregionale del Premio nazionale Mimì, dedicato alla memoria di Mia Martini (foto), valevole per le semifinali nazionali che si terranno a Milano. Il galà musicale per cantautori e interpreti vede in scena, fra gli altri, Angela Williams, Niky, Marco Crepaldi, Silvia Chiulli, Pino Paolessi, Federica Pento, Vladimiro D’Arco, Gipsy, Dr Frank, Giulia Romanelli, William Buca, Maurizio Tocco, Simone D'Annibale e Filippo Di Donato.

PROVINCIA TERAMO. Torna la quinta edizione di "Lu vine fa cantà", per le vie del centro storico di Canzano. A Villa Maggiore di Montorio al Vomano Sagra della Trippa, giunta ormai alla sua 12ª edizione, a cura dell’Associazione Pro Loco di Leognano.

L'Alexian Group, una band di musica e cultura rom, si esibirà in concerto in piazza Belvedere a Cellino Attanasio, questa sera alle 21,15. Il concerto è preceduto alle 20,30 dalla presentazione del libro “Una comunità da conoscere. Storia, lingua e cultura dei Rom italiani di antico insediamento” (Edizioni Menabò-D'Abruzzo) di Santino Spinelli (il musicista leader dell’Alexian Group) con la prefazione di Pino Nicotri. L'ingresso è gratuito.

PROVINCIA L'AQUILA. In occasione della 725esima "Perdonanza celestiniana", il primo giubileo della storia, fino al 29 agosto L’Aquila diventa un palcoscenico internazionale tra concerti, spettacoli e rievocazioni storiche.

Appuntamento questa sera alle 21,30 a piazza Duomo con "Shine Pink Floyd Moon", viaggio nel mondo della luna di Micha van Hoecke. Domani sera Enrico Brignano alle 21,30 sul palco davanti alla Basilica di Collemaggio. A Forcelle di Tornimparte, invece, fino a domani si tiene la sesta edizione della "Festa del Contadino – Sagra degli stringozzi alla contadina": enogastronomia locale a km zero anche gluten free, raccolte fondi destinate alla beneficenza, giochi e musica. Questa sera concerto della Bandabardò.

Per la 35° edizione del Festival internazionale di Mezza Estate a Tagliacozzo concerto di Simona Molinari, "Sbalzi d'amore", in programma nel Chiostro di San Francesco questa sera alle 21,15. Oggi sul palco di Piazza Torlonia (in caso di pioggia al Castello Orsini) ad Avezzano alle ore 18 va in scena “Hansel e Gretel”, presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo e la Cooperativa Fantacadabra, con Santo Cicco, Laura Tiberi, Martina Di Genova e Roberto Mascioletti. Regia di Mario Fracassi. Lo spettacolo tratto dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm è dedicato ai ragazzi dai 4 agli 11 anni. Domani sera invece il cantante Luca Carboni chiudere con un concerto gratuito le feste patronali di Luco dei Marsi alle 21,30 in piazza Umberto I. (m.g.)