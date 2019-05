Domani in regalo col Centro il libro di ricette di 64 pagine / VIDEO

Eccola la regina della tavola. Gialla, bianca o rossa, perfettamente sferica o irregolare, morbida o compatta. La patata non delude mai. La puoi preparare fritta, insalata, bollita, oppure al forno. Può essere l’ingrediente principe degli gnocchi o la base per un dolce gustoso, ma anche per una pagnotta o filone di pane di assoluta qualità. Il palato gradisce sempre, la linea ne trae vantaggio e l’organismo se ne bea.

GUARDA IL VIDEOPROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Patate e fantasia: 35 proposte gustose con Il Centro Nuovo libro di 64 pagine in edicola sabato 4 maggio, omaggio per i lettori del quotidiano dell'Abruzzo



Domani, in regalo con il Centro, troverete in edicola il libro di 64 pagine “Patate e fantasie in cucina”, con 35 gustose ricette da riproporre nell’intimo della propria casa, tra i fornelli della cucina. La patata per eccellenza è quella del Fucino, valorizzata dall’Ampp (Associazione marsicana produttori patate), con sede a Celano, che si occupa tradizionalmente di ogni singola fase della coltivazione: dalla semina primaverile alla raccolta autunnale.

In collaborazione con l’Ampp e usufruendo dei sapienti consigli della chef Serenella Deli, nel nostro libro metteremo a nudo tutti i pregi di un tubero amatissimo dai bambini e dagli adulti.

Partiamo dalle patate ripiene con fonduta di caciocavallo dagli sformatini di patate al cavolfiore arricchiti da un goloso tocco di lardo. Da non perdere, poi, il saporito Gratin di patate o le palline di patate in salsa pachino, senza trascurare la torta di patate e carciofi e i tortini di acciughe con patate. Il pane, soprattutto in alcune zone dell’Abruzzo, è più succulento se variegato alle erbette oppure fatto lievitare con le patate e poi celebrato con la fontina. Imperdibili le zeppole con patate e il purè con la scarola frullata. Se infine volete trasformare la vostra serata in un indimenticabile tripudio di sapori, chiudete con lo sformato di patate e salsiccia o con le patate al forno con crema di mortadella. Il tocco finale? Patate con magrello, guarnito da sua eccellenza il tartufo.

La patata è una celebrità della Marsica ma riscuote successo anche in altre zone dell’Abruzzo. Il segreto di un successo sempre più diffuso è legato alla capacità degli addetti ai lavori di puntare decisamente sull’eccellenza in un campo, quello della cultura alimentare, che vede nella patata un punto di forza della nostra terra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA