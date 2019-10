Domani in regalo con il Centro il libro “Abruzzo in cammino” / VIDEO

C’è qualcosa di eternamente soddisfacente nel passo costante e cadenzato che ci porta attraverso le valli, fino alle vette delle più alte montagne. Camminare immersi nella natura è qualcosa che ci distacca dalla fretta dei giorni e ci proietta in una dimensione ideale, fatta di pause, sguardi ampi che abbracciano spazi infiniti e pensieri leggeri come sospiri ma persistenti come i profumi dei boschi.

GUARDA IL VIDEO PROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Abruzzo in cammino in regalo con Il Centro Il video-promo del libro di 64 pagine in omaggio con il quotidiano in edicola

Camminare è per le menti curiose, per i viaggiatori che guardano, ascoltano e annusano, impiegando tutti i cinque sensi mentre si muovono senza fretta. Camminare fa bene a noi e fa bene al mondo, perché non c’è attività più rispettosa della natura.La nostra regione, per chi ama camminare, è uno scrigno ricolmo di luoghi magici: eè la guida perfetta per farci scoprire tutta la poesia e la bellezza di questi nostri luoghi.In questo nuovo volume, il quinto della serie “Abruzzo in cammino”, che sarà dato in omaggio domani con, Giusi ci attira gentilmente nel suo mondo, raccontandoci i percorsi, mostrandoci fiori, animali, eremi e grotte nascoste.Nei suoi racconti, ci accompagna in un viaggio ideale che abbraccia tutte le catene più importanti del nostro territorio: il Gran Sasso; la Majella; i monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; il Velino-Sirente, fino ai Monti Simbruini ai confini con il Lazio. Dai fiabeschi sentieri che percorrono foreste verdi e antiche, fino alle vie ferrate che si arrampicano sulla rocciosa cima della più alta montagna dell’Appennino. Poi ruscelli di acque chiarissime, cascate gorgheggianti e laghetti sereni in cui si specchiano le nuvole.Itinerari da godere senza allontanarci troppo da casa.In ognuno di questi itinerari, Giusi Pitari ci regala generosamente un po’ della sua passione infinita per la montagna e riesce così a farla amare di più anche a noi.©RIPRODUZIONE RISERVATA