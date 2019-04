Domani in regalo con il Centro "Processioni e riti di Pasqua”

Un viaggio tra i riti della Pasqua in Abruzzo è il tema del libro che il Centro, in collaborazione con l’Aternum Fotoamatori Abruzzesi, presenta ai propri lettori e che domani sarà allegato gratuitamente al giornale.

Sulmona, la Madonna che scappa

Come si sa, sono moltissime le iniziative culturali e religiose legate anche al periodo di Pasqua. La regione è profondamente legata alle celebrazioni di riti religiosi e alle usanze tradizionali della sua originaria cultura agro-pastorale. Durante la Settimana Santa e il periodo di Pasqua in molte città e paesi si svolgono rappresentazioni sacre e antichi riti. Si tratta di cerimonie di grande suggestione, in cui la religione e la cultura vengono vissute con grande intensità. Molte usanze, come la visita ai Sepolcri allestiti nelle chiese e la Processione del Cristo Morto del Venerdì Santo, in cui sfilano antiche Confraternite, i rituali, le musiche, sono state sempre presenti nella religiosità. Altre presenti in passato e poi abbandonate, sono state recuperate, come la Rappresentazione della Passione diffusa nelle zone più interne della regione.

Fulcro del libro è il corredo fotografico messo a disposizione dall’Aternum Fotoamatori Abruzzesi che fu fondata nel 1972 su iniziativa di Bruno Colalongo che l’ha diretta per circa 45 anni. Dopo di lui il presidente è stato Giacomo Sinibaldi e da un anno è sotto la gestione di Marco De Angelis, affiancato da un direttivo molto affiatato e disponibile.

«Cominciai a interessarmi e a appassionarmi di fotografia all’età di 18 anni», dice il presidente Marco De Angelis, , «quando mi feci regalare per la maturità la mia prima reflex Nikon 301. La fotografia ha accompagnato ogni mio viaggio da oltre 30 anni, come poter dimenticare le migliaia diapositive che scattavo negli anni ’90 nei viaggi in India, Indonesia, Europa e le esperienze di sviluppo e stampa in bianco e nero che mi hanno dato anche le prime soddisfazioni in concorsi fotografici. Appassionato della fotografia analogica, sono stato forse uno degli ultimi del gruppo di fotoamatori che frequentavo a cedere alle lusinghe del digitale. Sin da giovane ho frequentato l’Aternum Fotoamatori Abruzzesi, negli ultimi 5 anni in modo più assiduo, dapprima come segretario dell’associazione e adesso, da un anno come Presidente». Da due anni De Angelis riveste anche il ruolo di delegato Fiaf della provincia di Pescara.



