Elezioni regionali, Forza Italia rompe l'alleanza con Fratelli d'Italia

L'AQUILA. Forza Italia rompe l'alleanza in Abruzzo per le regionali con Fratelli d'Italia. La notizia è dell'ultim'ora ed ha l'effetto di un fulmine a cielo non sereno visto che, proprio in queste ore, il partito di Berlusconi sta portando avanti un sondaggio i cui risultati non darebbero come vincente Marco Marsilio, il candidato presidente in pectore indicato dalla leader del partito Giorgia Meloni. Il casus belli va ricercato all'Aquila dove il sindaco, Pierluigi Biondi, ha tolto la delega alle Finanze all'assessore forzista Annalisa Di Stefano determinando inevitabilmente un "effetto domino" con conseguenze gravi, se non devastanti, nella coalizione di centrodestra abruzzese. E' Antonio Martino, vice di Nazario Pagano al vertice di Forza Italia, a comunicare la rottura con gli alleati meloniani e quindi a porre un veto assoluto sul nome di Marsilio come candidato presidente alle elezioni del 10 febbraio. A questo punto ci si chiede che cosa farà Biondi nelle prossime ore. Tornerà sui propri passi, visti gli effetti della sua decisione, oppure andrà avanti? Per Martino, che si dichiara concorde con Pagano nella decisione di interrompere i rapporti con Fratelli d'Italia, il dietrofront eventuale di Biondi non basterebbe nemmeno a ricucire lo strappo che sembra essere molto profondo. Lo stesso deputato forzista indica Biondi come responsabile della scelta ricaduta su Marsilio, cioè Martino lascia intendere che esista un patto tra il sindaco aquilano e la leader Meloni grazie al quale il primo cittadino guadagnerebbe i galloni per occupare il posto, in futuro, di coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, scalzando il coordinatore attuale e unico, Etel Sigismondi, nei confronti del quale lo stesso Martino esprime un giudizio positivo. "Lo ritengo all'oscuro di tutto", conclude infatti il vice di Pagano in Abruzzo.