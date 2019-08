Empoli-Pescara (1-1)

EMPOLI. Il Pescara ritrova Mancuso sulla sua strada nella gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia che sta per cominciare allo stadio Castellani di Empoli. I toscani hanno superato di misura la Reggina una settimana fa nel secondo turno, e ora giocano nuovamente in casa. I biancazzurri sono reduci da un successo (3-2 sul Mantova) e dovranno alzare il livello del gioco in vista di una partita che si presenta più complicata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli, Maietta, Nikolau, Veseli, Mancuso, Stulac, Dezi, Bandinelli, Antonelli, La Gumina, Laribi. A disposizione: Provedel, Meli, Balkovec, Donati, Pirrello, Romagnoli, Bajrami, Frattesi, Piscopo, Ricci, Cannavò, Moreo. Allenatore: Cristian Bucchi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Bruno, Scognamiglio, Brunori Sandri, Galano, Balzano, Ventola, Bettella, Vitturini, Busellato. Tumminello. A disposizione: Kastrati, Sorrentino, Campagnaro, Del Grosso, Cisco, Memushaj, Camilleri, Ciofsni, Palmucci, Ndiayè, Zappa, Borrelli. Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Mariani, di Aprilia.

Reti: 6' pt, Tumminello; 26' Dezi