Giovedì non perdete il Centrino, il giornale degli studenti

Domani giovedì 25 gennaio in edicola con il Centro torna il Centrino, l'inserto di otto pagine interamente realizzato dagli studenti delle scuole superiori abruzzesi. Nel numero di domani tante interessanti interviste con giovani protagonisti del mondo del cinema e della musica, servizi, approfondimenti e anche una novità: la posta degli studenti. Ad aprire l'inserto la copertina dedicata a Gianluca Ginoble, cantante rosetano del trio Il Volo, intervistato da Lorenzo Consorti del liceo scientifico Einstein di Teramo. Nel paginone a seguire un'intervista a Nicolò Galasso, il pescarese protagonista del videoclip che accompagna la canzone di Ultimo a "Sanremo Giovani" (a firma di Flavia e Domiziana Vespasiano del liceo classico D'Annunzio di Pescara) e un'interessante lezione di "regole" con Pif e Colombo a cura di Francesco D'Orlando (liceo classico di Pescara). A seguire interviste allo scenziato professor Remo Ruffini sui buchi neri, allo chef Luigi Perruzza sulla cucina "a colori", gli incontri di prevenzione contro il tumore che la Lilt sta tenendo nelle scuole con il professor Marco Lombardo e il racconto sugli italiani che si sono trasferiti in Scozia per studio o lavoro. E per concludere, l'autentica novità: le lettere degli studenti al Centrino corredate di illustrazioni.