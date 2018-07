Goletta Verde in Abruzzo, tappa a Vasto

VASTO. Goletta Verde di Legambiente arriva in Abruzzo: dal 30 luglio all’1 agosto, tappa a Vasto. Il tour ambientalista _ nel suo ormai tradizionale viaggio per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali e i rifiuti marini _ sarà preceduto domani dall'iniziativa al Siren film Festival “Aspettando Goletta”. L’Abruzzo sarà l’undicesima regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, storica campagna di Legambiente lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione resterà attraccata al porto di Vasto dal 30 luglio fino all’1 agosto. Il viaggio di Goletta Verde si concluderà il 12 agosto a Trieste, dopo ventidue tappe. Quest'anno, tra le priorità, "anche quella di affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza e integrazione, affinché recuperi il suo ruolo di cerniera tra culture e mondi che cooperano".