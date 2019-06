Gratis con il Centro 36 ricette con le erbe spontanee / VIDEO

PESCARA. Le erbe spontanee commestibili crescono numerose in Abruzzo: sui lati dei campi coltivati, in montagna, nei prati di campagna, sui bordi dei sentieri. Ne abbiamo diverse varietà, tutte ricche di nutrienti e proprietà naturali.

Se utilizzate con fantasia e sapienza possono essere ingredienti gustosi delle nostre ricette: oltre a consentirci di mettere in tavola piatti un po’ diversi dal solito, le erbe selvatiche sono utili per purificare e stimolare il risveglio del corpo dopo il lungo “letargo” invernale. I nostri nonni lo sapevano bene: sapevano trovare e scegliere quali piante consumare e di ognuna conoscevano proprietà e utilizzo.

La primavera in cui ci siamo appena inoltrati rappresenta il momento ideale per uscire fuori e iniziare la raccolta: la bella stagione incoraggia a stare all’aria aperta. E così, dalla collaborazione tra Roberto Raschiatore e Jennifer Di Vincenzo, è nato il libro «Cucinare con le erbe spontanee», che troverete domani in regalo con “il Centro”: in queste 64 pagine troverete tante gustose ricette consigliate dagli chef abruzzesi, tutte con una pianta selvatica a fare da ingrediente principale. Scopriremo, ad esempio, l’ortica, pianta che cresce rigogliosa nelle nostre campagne e che normalmente evitiamo per le sue caratteristiche foglie urticanti. In realtà, se raccolta con attenzione e lessata in acqua bollente, l’ortica è una verdura molto ricca di aminoacidi, proteine, sali minerali e vitamine e può essere protagonista di prelibati risotti oppure, come suggerisce lo chef Kristian Ferretti, usata per preparare particolarissimi tagliolini. Come la borragine, con quei fiori dal colore azzurro intenso in grado di dare allegria a qualunque piatto: Adriano Trasoletti ci spiega farci un delicato risotto.

Taglierini di farina integrale di farro con pesto di tarassaco

E ancora, tarassaco e asparagi selvatici, mognele, cascigni e orapi, cerfoglio, luppolo e cicorietta, tuffati in insalate arcobaleno, usati per insaporire preziose paste all’uovo oppure frullati a creare delicate vellutate, in un crescendo di colori e sapori primaverili da far venire l’acquolina in bocca!

Non perdete, dunque, questo nuovo regalo del vostro giornale: imparerete a usare le erbe spontanee per preparare tante ricette semplici, appetitose e che fanno anche bene.

