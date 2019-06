Guardia di finanza: scoperti 51 evasori totali

PESCARA. Undici milioni di euro di Iva evasa, 51 evasori totali e 91 i soggetti denunciati per reati fiscali. Sono i numeri che contrassegnano un anno di attività della guardia di finanza nel 245° anniversario della fondazione. La cerimonia si è tenuta stamane a Pescara, nella caserma Parete, con la partecipazione del comandante provinciale Vincenzo Grisorio, e del comandante del reparto operativo aeronavale Luca Tossini.

Un momento della cerimonia per il 245° anniversario di fondazione delle fiamme gialle

Le indagini tributarie nei confronti di responsabili di frodi fiscali hanno portato a sequestri per un equivalente di circa 3 milioni di euro, cui si aggiungono proposte di sequestro, già avanzate, per oltre 20 milioni. Verbalizzati trenta datori di lavoro per aver impiegato 60 addetti in nero e irregolari. Sul fronte delle accise, le fiamme gialle hanno bloccato oltre 23 mila kg di prodotti energetici oggetto di frode e recuperato tributi evasi per oltre 17mila euro. Nell'ambito degli sprechi di risorse e reati contro la pubblica amministrazione, segnalate 18 persone responsabili di un danno erariale superiore a 17 milioni di euro. I sequestri, in questo ambito, ammontano a quasi 800 mila euro, mentre le richieste di sequestro sono per circa 11 milioni. In materia di finanziamenti e contributi pubblici, sono venute alla luce frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario per circa 77 milioni di euro, più dell'83% dei contributi totali controllati, pari a quasi 92 milioni, con denuncia di 11 persone; le richieste di sequestro in corso superano i 5 milioni. I finanzieri hanno inoltre sequestrato circa 400 mila articoli contraffatti o con falsa indicazione del made in Italy, quelli non sicuri e prodotti alimentari con marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa origine e qualità. Lotta anche a ffico e spaccio di stupefacenti: sequestrati circa 730 kg di canapa, oltre 48 kg di hascisc e marijuana, più di 1 kg di cocaina, oltre 2 kg di eroina e 170 piante di cannabis. Sono 88 le persone denunciate, di cui 16 arrestate.