I concorsi pubblici in Abruzzo

PESCARA. E' focalizzato sui concorsi pubblici in Abruzzo l'inserto Lavoro che questa settimana si presenta (sempre gratuitamente) giovedì nelle pagine del Centro in edicola. Diversi i profili che vengono richiesti da Comuni, Istituti, Asl e Atenei: da Pescara a Tortoreto, da L'Aquila ai comuni più piccoli di Valla Castellana e Cappelle sul Tavo. Nelle otto pagine dell'inserto si possono trovare anche le offerte da parte di aziende, cooperative e consorzi. Molto richiesti addetti vendite per supermercati, commessi e impiegati per negozi a L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara. E poi i concorsi nelle Forze armate, e le selezioni (il 28 novembre anche a Pescara) per steward e hostess sugli aerei. Tre le offerte per italiani all'estero, la possibilità di borse di studio con contributi Inps. Infine tutti i posti richiesti tramite i Centri per l'impiego.