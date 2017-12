Il Natale di tutti, gli auguri di chi controlla / VIDEO

Feste natalizie e impiegati a lavoro: dalle forze dell’ordine agli operatori del 118, dai medici ai dipendenti commerciali. Come ogni anno, a Natale, c’è chi non ha modo di sedersi a tavola con i propri parenti. Loro saranno a disposizione della comunità, ognuno con la professione scelta, che, in questi giorni, sembra più una “condanna”. Come chi, da tempo vorrebbe dare il proprio contributo lavorativo, ma non riesce a farlo: colpa di quella disoccupazione asfissiante e di quella crescita economica che a stento sembra riprendersi.

E’ Natale per i sacerdoti, oberati dalle cerimonie mai come in questo periodo. E’ Natale per i senzatetto che, al gelo, tentano di riprodurre l’atmosfera natalizia domestica. E’ Natale per tutti coloro i quali sanno essere eroi nella quotidianità, nella propria famiglia o nel proprio lavoro. Auguri anche dal Centro.