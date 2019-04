Impiegati alle Poste in Abruzzo nell'inserto lavoro del Centro

Impiegati alle Poste. Le ricerche sono del gruppo Poste Italiane per inserire contratti a tempo indeterminato ad orario di lavoro part time anche in Abruzzo (L’Aquila, Chieti, Teramo). Sempre Poste, con Monster, seleziona laureati (con votazione non inferiore a 102\110) in materie economiche attraverso cinque giornate a Milano e Mestre previste a maggio. L’obiettivo è formare una squadra di consulenti finanziari in Lombardia, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e in tutto il Nord Est del Paese. La candidatura è aperta a tutti. Di queste opportunità, e di altre centinaia di offerte in Abruzzo, Italia e all'estero, si parla parla nell'inserto lavoro di otto pagine del martedì, gratis in edicola con il Centro.

