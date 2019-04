In Abruzzo le nevicate... di primavera / VIDEO

PESCARA. Neve da record in Abruzzo. Oggi, 29 aprile, la neve è caduta e sta cadendo in abbondanza nelle zone montuose interne. Non accadeva da anni. In particolare Pizzoferrato, nel Chietino, la coltre bianca è tornata a coprire come d'inverno strade e tetti. Il sindaco Palmerino Fagnilli ha postato il video della nevicata. Neve alta sulla Maiella. In cima al Blockhaus ha già raggiunto diversi centimetri, il Rifugio Pomilio è immerso in un paesaggio bianco. Ciò malgrado non si sa, al momento, se sulla Majelletta si può tornare a sciare nel giorno festivo di mercoledì 1 maggio. La decisione sarà presa in base alla consistenza della neve e soprattutto nel caso in cui dovesse continuare a nevicare. neve anche a Ovindoli. Imbiancate Marsia e Camporotondo, fiocchi su Pescasseroli.

A primavera come d'inverno, la nevicata a Pizzoferrato e la Majelletta tutta bianca I video postati dal sindaco di Pizzoferrato Palmerino Fagnili e dal Rifugio Pomilio sul Blockhaus

Al momento l'unica stazione sciistica che ha confermato l'apertura per il 1 maggio è quella del Gran Sasso. Qui si può sciare su piste che ancora reggono, nonostante le temperature primaverili. E per la prossima stagione estiva è stato annunciato che sarà in funzione la seggiovia delle Fontari e che sull’impianto si potranno trasportare le biciclette.

LE PREVISIONI. Tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi tra pomeriggio e sera. Il fenomeno della neve non dovrebbe ripetersi. Sono le previsioni di 3bMeteo per l'Abuzzo nelle prossime 24 ore. Temperature sotto le medie del periodo con le massime in ripresa ma comunque non oltre i 18-20°C a causa della circolazione ciclonica fredda che si allontana verso Est. Mari mossi o molto mossi con moto ondoso in progressivo calo. Nei giorni a seguire ancora un po' di instabilità sebbene meno marcata, con occasione per qualche rovescio o temporale s, il tutto accompagnato da una progressiva ripresa termica. Il 1 maggio dovrebbe trascorrere discreto sulle coste, occasionali brevi acquazzoni sulle interne appenniniche.