In Abruzzo via libera a 754 volontari a 434 euro al mese

PESCARA. Torna il bando dell Servizio Civile e per l'Abruzzo sono 754 i posti per altrettanti volontari che intendono collaborare con enti e cooperative e appoggiare i progetti di solidarietà e di aiuto. L'assegno mensile loro riservato è di 433,80 euro. I particolari del bando sono nella copertina dell'inserto Lavoro che esce ogni martedì gratis con Il Centro in edicola. E non solo. Nell'inserto ci sono anche i profili richiesti da aziende abruzzesi: commessi nei negozi e nei supermercati nel Teramano e nell'Aquilano, esperti web, addetti cucina e addetti sala per un nuovo locale a Pescara. Da segnalare le candidature per l'incarico di direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e tutti gli attuali concorsi _ con le relative scadenze _ dei comuni abruzzesi. E poi le offerte per gli italiani all'estero e le richieste nei Centri per l'impiego di tutta la regione: dalle badanti agli elettricisti, ai meccanici e agli operai edili.