Informatici e falegnami in Abruzzo

PESCARA. Selezioni in Abruzzo per il personale di bordo degli aerei e 1.100 assunzioni previste nel settore ferroviario, metà delle quali entro l'anno. Sono alcune delle opportunità contenute nell'inserto Lavoro che esce puntuale ogni martedì gratis con Il Centro in edicola.

Le selezioni per il personale di bordo sono di Ryanair a Pescara, mentre le assunzioni nel settore ferroviario sono di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Nelle otto pagine dell'inserto si possono trovare altre offerte in Abruzzo. Come quelle per giovani falegnami a Sant'Omero, sviluppatori di software a Teramo e L'Aquila, addetti vendite a Chieti, Lanciano e Pescara. Fra i concorsi pubblici spiccano quelli del Comune di Pescara (6 posti) e di San Salvo (4 posti). E poi i 127 posti nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e la pagina dedicata alle offerte all'estero per gli italiani.