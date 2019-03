Insegnanti di sostegno, 14mila posti per i corsi di formazione

Via libera ai concorsi per l’accesso ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno 2019. Provedimento, quello adottato dal Miur, che mette a disposizione oltre 14mila posti per i percorsi formativi finalizzati a conseguire l’idoneità al ruolo. Ciascun ateneo sta provvedendo a pubblicare il bando per l’ammissione alle attività formative. In Abruzzo, l’ateneo interessato è quello dell’Aquila con 250 posti (370 in Molise). Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 5 marzo. Nel supplemento, centinaia di opportunità di occupazione _in Abruzzo, Italia, estero _ con ricerche di personale nel settore turistico, tirocini e stage in Svizzera e a Bruxelles. E ancora: selezioni per progettisti, commessi, ballerini, coreografi, corrieri e autisti di bus.