Inserto Lavoro, 5.087 posti in Abruzzo per il personale Ata

Cresce l’attesa per il concorso nella scuola secondaria 2019, con l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020, il cui bando pubblico è previsto per luglio ma aumentano le aspettative anche per chi aspira a un posto nel ruolo amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Per l'Abruzzo, la dotazione organica prevista nel triennio 2019/2022 è di 5.037 posti. Se ne parla nell'inserto lavoro del martedì. Centinaia le offerte di lavoro in Italia, Abruzzo e all'estero. Tra i profili richiesti: ingegneri, centralinisti, informatici, infermieri e progettisti di scafi.

