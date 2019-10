Inserto Lavoro, concorso carabinieri per 626 allievi marescialli

Avviare una carriera come sottufficiale dei carabinieri. Una nuova possibilità si apre con la pubblicazione del bando per l’ammissione di 626 allievi marescialli al prossimo corso triennale per ispettori dell’Arma. Il concorso si rivolge soprattutto ai diplomati, per partecipare alla selezione c’è tempo fino all’11 novembre prossimo. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 15 ottobre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA