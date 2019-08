Inserto Lavoro, in Abruzzo 965 insegnanti

PESCARA. Parte dalla scuola l'inserto Lavoro che domani, martedì 6 agosto, potete trovare gratis nel quotidiano Il Centro. E in particolare dai 965 posti destinati all'Abruzzo dal Ministero (Miur) nell'ambito del decerto che stabilisce l'immissione in ruolo di 53mila insegnanti nell'anno scolastico 2019-2020.

Nello speciale di 8 pagine centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, e all'estero. E poi i concorsi pubblici, le selezioni avviate dalle aziende, i corsi specialistici gratis e le offerte nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Una panoramica completa per chi desidera trovare una nuova strada.